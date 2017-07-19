AFP: начальник главного штаба армии Франции подал в отставку из-за разногласий с Макроном

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне глубоких разногласий с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщило AFP.

Как отмечается, Макрон уже принял отставку де Вилье.

Разногласия между Макроном и де Вилье обострились в последние недели на фоне планов правительства по резкому сокращению оборонного бюджета. Де Вилье выступил с критикой этих намерений исполнительной власти, после чего на минувшей неделе президент республики, выступая перед французскими военными на собрании по случаю Национального праздника страны, публично призвал генерала к субординации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Де Вилье находился на военной службе с 1975 года. Пост начальника главного штаба ВС Франции он занимал с февраля 2014 года.