Логистическая зона ШОС появится в казахстанско-китайском терминале порта Ляньюньган. В совместном терминале за 3 года принято и отправлено 8 млн тонн грузов.

Как передает «Арменпресс» , в составе казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган (КНР) появится международная логистическая зона Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Китайско-казахстанская международная логистическая компания" Лю Бинь. Планируется реализация второй очереди проекта казахстанско-китайской логистической базы в Ляньюньгане. В нее входит строительство зернового силоса (большие емкости для хранения зерна), а также создание международной логистической зоны стран ШОС. В структуру логистического центра для стран Шанхайской организации сотрудничества будут входить зона обработки железнодорожных контейнеров, зона таможенного оформления и хранения и торговый центр для крупных грузов. Глава компании также сообщил, что за 3 года объем экспорта и импорта, проходящего через казахстанско-китайский терминал в Ляньюньгане, превысил 8 млн тонн. Объем контейнерных обработок превысил 500 тысяч контейнеров. Соглашение о создании казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган было подписано в сентябре 2013 года. Терминал начал работать с 1 июля 2014 года.