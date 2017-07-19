62-летний мужчина разбился насмерть в Ереване, выпав из окна квартиры на 5-м этаже





62-летний житель многоквартирного здания по неосторожности выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Пострадавший по дороге в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» умер. На место прибыли сотрудники полиции и следователи, готовятся материалы, назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская экспертиза трупа. Трагический инцидент произошел в среду в Ереване. 62-летний мужчина разбился насмерть в Ереване, выпав из окна квартиры на 5-м этаже. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в районе 11:00 в МЧС Армении поступил сигнал о том, что во дворе одного из жилых зданий по улице Люксембурга в административном округе Нор Норк обнаружен мужчина с травмами.62-летний житель многоквартирного здания по неосторожности выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Пострадавший по дороге в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» умер. На место прибыли сотрудники полиции и следователи, готовятся материалы, назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская экспертиза трупа.