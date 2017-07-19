Минюст Грузии: Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

Главпрокуратура Грузии дважды направляла в Украину официальный запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Об этом в среду журналистам в Тбилиси заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

"Наш запрос был обоснован, на Украину отправлены доказательства (вины Саакашвили - прим. ТАСС), и на основании этих материалов украинская сторона может принять то решение, которое приемлемо для нее", - сказала министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Цулукиани подчеркнула, что вопрос экстрадиции экс-президента "не может быть политическим процессом, так как материалы дел свидетельствуют против Саакашвили".