Ара Хзмалян избран исполнительным директором Фонда развития туризма в Армении

Под председательством министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна сегодня, 19 июля, состоялось первое заседание совета Фонда развития туризма в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, исполнительным директором Фонда развития туризма был единогласно избран Ара Хзмалян.

В ходе заседания был утвержден также бюджет фонда, который будет направлен на реализацию государственных проектов в сфере туризма.

Сурен Караян пожелал успехов фонду, подчеркнув, что перед ним поставлены претенциозные цели, которые должны быть осуществлены наилучшим образом.

Новоназначенный директор Фонда развития туризма отметил, что в центре внимания фонда будут находиться вопросы осуществления эффективных маркетинговых мероприятий и развития туристического продукта.