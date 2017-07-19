Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает подписание декларации Латвия-Азербайджан неприемлемым и странным

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает подписание декларации Латвия-Азербайджан, как минимум, неприемлемым и странным, когда Латвия – страна-член ЕС подписывает декларацию о стратегическом сотрудничестве с одним из самых авторитарных правителей режима – президентом Азербайджана. В беседе с «Арменпресс» зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что европейские структуры и пресса неоднократно говорили о нарушениях прав человека, коррупционных скандалах, поддержке терроризма в Азербайджане.

«Если ЕС является олицетворением защиты прав человека и демократии, то как можно понимать когда Латвия – страна-член ЕС подписывает декларацию о стратегическом сотрудничестве с одним из самых авторитарных правителей режима, са и то – в военной области. Я – как руководитель группы межпарламентской дружбы Армения-Латвия, выражаю свое недоумение своим европейским коллегам. Это неприемлемо, по крайней мере, для меня, поскольку ЕС – прежде всего, защита прав человека и свобод. Если ты исповедуешь эти ценности и подписываешь стратегическую декларацию со страной, которая на тысячи километров далека от всего этого, то это ставир под вопрос твой авторитет»,- сказал он.

По поводу мнений, высказанных в Латвии, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что они имеют серьезное недовольство по этому поводу. «Латвия – страна-член ЕС, и как таковая она обязана хотя бы в официальных заявлениях придерживаться официальных позиций ЕС. В конкретно этой декларации и в этих заявлениях, говоря о процессе карабахского урегулирования, говорится о мирном урегулировании, территориальной целостности, однако нет ни слова о праве народов на самоопределение. К сведению латвийских коллег, есть принципы Минской группы ОБСЕ, в которых говорится о 3 принципах, и один из них - право народов на самоопределение. Об этом Минской группы ОБСЕ сделано 5 заявлений. Одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франция, член ЕС, и неоднократно ЕС, в лице г-жи Могерини, говорила об указанных 3 принципах, которые неразделимы, включая право народов на самоопределение и его реализацию»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Говоря об оценках этой декларации, прозвучавших из Баку, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал: «Если Азербайджан столь обрадован по поводу этой декларации, то напомню, что вопрос не может быть решен без права народа НКР на самоопределение и его реализации, а принцип территориальной целостности не имеет н икакого отношения к НКР, поскольку он ни единой секунды не был в составе независимого Азербайджана».