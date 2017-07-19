Член сборной Армении велосипедист Левон Лавчян принял участие в первенстве Европы в категории М19.

Как передает «Арменпресс», велосипедист Левон Лавчян в первенстве Европы в категории М19 занял 12-е место. 19-го июля Левон Лавчян примет участие в групповом забеге.

В первенстве Европы в категории М19 принимает участие и другой член молодежной сборной Армении – Рубен Хачатрян.

Накануне член молодежной сборной Армении в возрасте до 23 лет Эдгар Степанян занял на дистанции 4 км 10-е место.