Температура воздуха в Армении будет выше нормы на 5-7 градусов

В Армении 19-23 июля ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем прогнозируется 38-39 градусов тепла. Как передает «Арменпресс», Армгидромецентр сообщает также о пожароопасной ситуации.

Температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 5-7 градусов.

Индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на уровне 7, рекомендуется в период с 11:00 до 15:00 избегать прямых солнечных лучей.

При этом 19-23 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, долинах Сюника, предгорьях Вайоц Дзора, а также в Араратской и Армавирской областях столбик термометра в дневные часы 22-го и 23-го июля достигнет отметки 39-40 градусов.



Средняя дневная температура на этих днях будет на 5-7 градусов выше нормы.



Вплоть до воскресенья по всей республике ожидается погода без осадков.



Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Ереване осадков не ожидается.