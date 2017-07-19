Идея создания Малороссии обеспокоила Госдеп США

Во внешнеполитическом ведомстве США с тревогой восприняли сообщения об учреждении государства Малороссия на востоке Украины, но не считают нужным "удостаивать так называемых сепаратистов" подробным комментарием по этой теме. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Интефакс.

"Мы слышали, что так называемые сепаратисты хотят создать некое новое государство на украинской территории, и это не может не вызывать у нас беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом", - сказала представитель Госдепа Хизер Нойерт на брифинге в Вашингтоне.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия.

В Кремле уже заявили, что заявление Захарченко по теме Малороссии "является его личной инициативой". "Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", - подчеркнул в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.