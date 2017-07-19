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СМИ: охрана президента Филиппин попала в устроенную боевиками засаду


Пятеро охранников президента Филиппин Родриго Дутерте получили ранения в результате столкновения с предполагаемыми членами вооруженного отряда Коммунистической партии страны, произошедшего в среду в провинции Котабато на острове Минданао.

Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

По его данным, два автомобиля, в которых находились 10 представителей президентской охраны, были остановлены на одном из КПП 50 боевиками, переодетыми в солдат. Когда охранники поняли, что вооруженные люди военнослужащими не являются, они открыли огонь. Боевиков преследуют правительственные войска.

Отмечается, что в момент нападения лидера страны в регионе не было,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник Дутерте направил Конгрессу страны просьбу продлить военное положение на острове Минданао до конца текущего года.



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