В Ереване в своем рабочем кабинете получил ножевые ранения известный психолог: его состояние – стабильно тяжелое

Руководитель Центра психологических услуг «АЙГ», преподаватель Педагогического университета имени Хачатура Абовяна психолог Рубен Погосян получил ножевые ранения в своем кабинете. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Педагогического университета имени Хачатура Абовяна, психолог в тяжелом состоянии доставлен в одну из ереванских больниц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, состояние психолога Рубена Погосяна оценивается как стабильно тяжелое. По сведениям полиции Армении, инцидент произошел 17-го июля.

«В этот день, в районе 14.45, полиция получила из больницы сообщение о том, что к ним доставлен пострадавший Р.П., 1947 года рождения, с диагнозом «резаная рана лица, множественные ранения, кровотечение.

Сотрудники полиции выяснили, что в тот же день, в районе 14.00, в Центре психологических услуг «АЙГ» по адресу пр.Маштоца,40, некий Грант Г., 1983 года рождения, ножом для резания бумаги нанес множественные ранения пострадавшему Р.П.

Назначены экспертизы, проводится следствие»,- сказано в сообщении полиции Армении.