За 6 месяцев 2017 года в Арцахе родилось 13 близнецов

За первое полугодие 2017 года в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике, НКР) на свет появились 1083 ребенка – 565 мальчиков и 518 девочек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

870 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта.

Из районов НКР наибольшее количество родов зарегистрировано в Мартакерте (96 малышей). Отмечается, что при этом за 6 месяцев в Арцахе на свет появились 13 близнецов.