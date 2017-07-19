Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился в Лос-Анджелесе с учениками армянской спортивной школы «Оменетмен».

Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян сфотографировался с баскетболистом из нью-йоркского клуба «Нью-Йорк Никси» Кармело Энтони и с учениками армянской спортивной школы «Оменетмен».

В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил гол.