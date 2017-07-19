Пытаюсь высоко держать имя своего народа: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на вопросы своих поклонников, заданные ему на сайте Uninterrupted.

Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своем кумире – Зинедине Зидане. «Моим кумиром остается Зинедин Зидан, всегда слежу за его игрой. До сих пор я с ним никак не общался, однако я рад, что увижу его в Сан-Хосе, в игре против «Реала»»,- сказал капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Затем он рассказал о своей великой мечте: «Всегда мечтал играть в европейском великом клубе, и сейчас я рад, что представляю Армению на таком уровне. Пытаюсь высоко держать имя своего народа. Быть игрроком«Манчестер Юнайтед» - большая ответственность, когда я ехал в Манчестер, знал, что надо побеждать в каждой игре»,- сказал капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил гол.