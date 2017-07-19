Армения ликвидировала полиомиелит, малярию, местную корь, врожденную краснуху, однако все еще наблюдаются случаи лейшманиоза

Армения официально сертифицирована со стороны ВОЗ как страна, свободная от полиомиелита и малярии. Армения ликвидировала также местную корь, врожденный синдром краснухи, что стало результатом широкомасштабных профилактических прививок. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала замдиректора Национального Центра по профилактике и контролю заболеваемости Минздрава Армении Лилит Аветисян.

«Ранее в Армении наблюдались заболевания, присушие европейскому региону, однако с помощью широкомасштабных профилактических прививок нам удалось ликвидировать их. Армения официально сертифицирована со стороны ВОЗ как страна, свободная от полиомиелита и малярии. Армения ликвидировала полиомиелит еше в 2002 году, тогда как это заболевание все еще встречается в ряде стран»,- сказала замдиректора Национального Центра по профилактике и контролю заболеваемости Минздрава Армении Лилит Аветисян.

За последние 7 лет в Армении наблюдается рост заболеваемости лейшманиозом. «За последние 5-7 лет в Армении наблюдается рост заболеваемости лейшманиозом. Зарегистрировано более десятка случаев. Десаятки лет в нашей стране не наблюдалось случаев заболеваемости лейшманиозом. Появление в Армении случаев заболеваемости лейшманиозом связано с наличием этой инфекции в соседних странах. Переносчиками этого заболевания являются животные семества песьих, болень передается укусами мошек»,- сказала замдиректора Национального Центра по профилактике и контролю заболеваемости Минздрава Армении Лилит Аветисян.

И в этом направлении Национальным Центром по профилактике и контролю заболеваемости Минздрава Армении ведется активная работа. Проводится борьба с скоплениями мусора, в котором размножаются переносчики инфекции – мошки.