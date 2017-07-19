Мэрия Еревана выступила с заявлением по вызвавшему широкий общественный резонанс вопросу пересмотра размера оплаты за парковку посредством SMS-сообщений. Оплата за парковку посредством SMS- сообщений с 1 августа с.г. будет взиматься без комиссионных, за отправку SMS- сообщений будет взиматься лишь льготный тариф в размере 2 драмов.Ранее сообщалось, что 7 июля компания Parking City Service оповестила водителей: «Начиная с 1 августа с.г., при оплате стоимости парковки посредством отправки смс-сообщения на короткий номер 1045, с вашего баланса будет списано 149 драмов, 100 из них – плата за парковку, 24,8 – комиссионные, 24,2 – НДС. Для оплаты парковки без посреднической платы водители могут воспользоваться близлежащими терминалами. При отправке СМС на короткий номер 5045 с баланса будет списана сумма в 748 драмов за день парковки».

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В тексте заявления сказано:

« В направлении регулирования проблемы начались обсуждения между участниками процесса, экспертными группами и структурами для поиска возможных решений.

По итогам совместной работы рады констатировать, что благодаря готовности сторон стало возможным найти эффективное решение. Был создан специальный формат, который позволяет сохранить форму оплаты за парковку посредством SMS- сообщений и с 1 августа с.г. платить без комиссионных и НДС. за отправку SMS- сообщений будет взиматься лишь льготный тариф в размере 2 драмов.», – говорится в сообщении мэрии.

«Считаем нужным напомнить, что формат оплаты за парковку посредством смс-сообщений изначально был предусмотрен как временное решение. Однако он успел стать удобным инструментом, и вовлеченные в процесс стороны поставили перед собой задачу сохранить это удобство. Одновременно мы продолжим поощрять осуществление оплаты посредством близлежащих терминалов», – указывается в сообщении мэрии Еревана.