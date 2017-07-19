Переговоры с торговцами с ярмарки Фирдуси продолжаются: мэрия Еревана

Переговоры с торговцами с ярмарки Фирдуси по поводу переноса ярмарки в другое место продолжаются. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Территория ярмарки была признана имеющей общественное значение еще в 2007 году. На данной территории планируется провести градостроительные программы. В начале июня мэрия города Еревана заявила, что рынок, действующий на улице Фирдуси в Ереване, будет перенесен в другие торговые точки столицы в связи с планируемым проведением строительных работ на данном участке.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, еше месяц назад в мэрии было доложено, что 20 торговцев уже перевели на другие площадки, осталось решить вопрос с 30 палатками.

С раннего утра 19-го июля была сделана попытка демонтировать торговые палатки, однако жители окрестных домов не разрешили сделать это.