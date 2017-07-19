Местоблюститель Константинопольского патриархата архиепископ Гарегин Бекчян прибывает в Армению

19-го июля в Армению прибывает местоблюститель Константинопольского патриархата архиепископ Гарегин Бекчян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Константинопольского патриархата.

С благословления католикоса Гарегина Второго, местоблюститель Константинопольского патриархата архиепископ Гарегин Бекчян проведет в Апаране церемонию возведения в сан для прихода ААЦ в Германии саркавага Вананда.

Местоблюститель Константинопольского патриархата архиепископ Гарегин Бекчян вернется в Турцию 25-го июля.