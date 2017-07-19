ООН: неудача переговоров по Кипру - это коллективный провал их участников

Безрезультатное завершение конференции по Кипру в швейцарском городе Кран-Монтана, на которую возлагались большие надежды, - это коллективный провал участников переговоров, а не вина одной из сторон. Об этом заявил во вторник журналистам специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, принявший участие в закрытой встрече Совета Безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сейчас не время винить друг друга, этого и так хватает, - сказал он. - Мы должны признать, что неспособность заключить сделку в Кран-Монтане - это коллективный провал". Эйде выразил надежду, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи "не будут делать поспешных выводов и серьезно поразмыслят над тем, что можно сделать теперь, когда конференция по Кипру провалилась". По его словам, с учетом обстановки на острове и вокруг него крайне важно, чтобы они думали о том, как достичь понимания и компромисса, а не усиления разногласий.

Раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН проходил в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля. В нем приняли участие глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя.