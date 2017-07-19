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Молодежная сборная Армении по баскетболу победила сборную Польши


Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрасте до 20 лет победила сборную Польши.

Как передает «Арменпресс», в Румынии продолжается первенство Европы по баскетболу в дивизионе B, на котором  молодежная сборная Армении по баскетболу в возрасте до 20 лет победила сборную Польши со счетом 56-47.

Следующую игру молодежная сборная Армении по баскетболу сыграет со сборной Бельгии 19-го июля, в 17:15 по ереванскому времени.

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