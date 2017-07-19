Госдеп США призвал Турцию отменить в стране чрезвычайное положение

Госдеп США строжайше осуждает арест шестеры правозащитников в Турции и призывает немедленно освободить их. Как передает «Арменпресс», об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«Предъявление им обвинений с незначительными фактами и при отсутствии прозрачности попирает главенство закона в Турции и обязательства этой страны уважать права человека. Мы призываем власти Турции отказаться от обвинений, освободить задержанных и отменить в стране чрезвычайное положение, которое позволяет преследовать отдельных лиц»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт, отметив, что Госдеп продолжает следить за развитием событий.

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников - Идила Эсера, Озлема Далкырана, Вели Аджуна, Гюнала Куршуна, Али Гарави и Петера Стейднера арестовали, четверых выпустили на свободу. Решение властей Турции об аресте 6 правозащитников является оскорблением в адрес правосудия. Об этом сообщается в заявлении, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International, чьи сотрудники оказались в числе арестованных.

«У турецких прокуроров было 12 дней для констатации очевидных фактов: эти активисты невиновны. Решение об их аресте является лишним доказательством тому, что истина и справедливость в Турции отчуждены»,- сказано в заявлении.

Как сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, это решение не является законным, правозащитников преследуют по политическим мотивам. Подобные вещи представляют угрозу для будущего Турции.

«Сегодня мы поняли, что борьба за права человека стала в Турции преступлением. Для Турции и международного сообщества настал момент истины. Мировые лидеры должны прекратить умалчивание и они должны прекратить делать вид, будто ничего не произошло»,- сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, призвав оказать на Турцию давление, чтобы они прекратили свои преследования и отпустили на свободу правозащитников.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International: Идил Эсер и Вели Аджун.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

5-го июля правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле группу правозащитников и активистов. Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация AmnestyInternational, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.

11-го июля продлили срок задержания правозащитников еще на неделю.

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«После арестов и задержаний правозащитников, журналистов, академиков и активистов мы снова подчеркиваем важность уважения прав человека, что закреплено в Конституции Турции и проистекает из международных обязательств Турции. Как мы уже отмечали неоднократно, ограничения свободы слова разрушают общественные основы демократии. В трудные времена голосов должно быть не меньше, а больше»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель также осудила арест активистов, в том числе, немецкого правозащитника Петера Стейднера, в Турции, призвав немедленно освободить его. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии сделает все, чтобы освободить правозащитника Петера Стейднера. «Все это вызывает крайнюю озабоченность»,- сказала Меркель, назвав «исключительно противоправным» решение об аресте немецкого правозащитника.