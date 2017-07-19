Белый дом: у Трампа и Путина не было второй полноценной встречи на полях G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткую беседу в конце ужина, организованного в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге, однако ее нельзя назвать полноценной встречей. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

"Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путиным не было, была краткая беседа в конце ужина", - сказал представитель американской администрации. Он также назвал обвинения в попытке скрыть факт второй встречи президентов "лживыми, подлыми и абсурдными".

Представитель Белого дома также подтвердил, что во время беседы президентов на ужине присутствовал только российский переводчик, так как переводчик американского лидера не владел русским языком.

"Это не просто абсолютно нормально, это часть обязанностей президента взаимодействовать с главами государств", - заявил представитель Белого дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп раскритиковал американские СМИ, которые назвали его беседу с Путиным "секретным ужином", охарактеризовав такие публикации как ужасные.

"История лживых СМИ о секретном ужине с Путиным просто ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером ФРГ. Пресса была в курсе", - написал он в своем Twitter.