В Японии из-за жары погибли шесть человек

Шесть человек погибли, 7,68 тысячи были доставлены в больницы за неделю с 10 июля, сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Это в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки.

Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.

На прошлой неделе по всей территории страны столбик термометра днем колебался около отметки +35 градусов. Как ожидается, на этой неделе сохранится жаркая погода.