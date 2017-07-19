Принято решение о задержании еще двоих депутатов прокурдской Демократической партии народов Турции

Прокуратура Батмана в Турции приняла решение о задержании еще двоих депутатов прокурдской Демократической партии народов Турции – Айше Аджар Башаран и Саадета Беджерикли. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Это решение было принято после того, как они отказались присутствовать на судебных слушаниях по делу, возбужденному против них.

Депутатов прокурдской Демократической партии народов Турции Айше Аджар Башаран и Саадета Беджерикли обвиняют в «пропаганде преступной группировки».

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 11 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.