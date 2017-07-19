В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 45 тысяч человек

Более 45 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны из-за лесных пожаров, передает телеканал CBC со ссылкой на местные власти. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 37 тысяч человек.

Как сообщил во вторник заместитель министра по чрезвычайным ситуациям в Британской Колумбии Роберт Тернер, общее число людей, покинувших свои дома, достигло отметки в 45 тысяч 806 человек.

"Это число значительно изменилось за последние 48 часов. Это становится одним из крупнейших событий, связанных с перемещением людей, в истории провинции", — заявил Тернер.

По данным телеканала, рекордная по численности эвакуация в провинции была зафиксирована в 2003 году, когда из-за лесных пожаров свои дома покинули 50 тысяч человек.

Ранее телеканал сообщал, что в тушении лесных пожаров задействованы порядка 2,9 тысячи человек, а также 203 воздушных суда. Как сообщил глава министерства лесного хозяйства провинции Джон Растад, в субботу один вертолет потерпел крушение в районе Чилкотин, пилот выжил, его состояние оценивается как стабильное. Он также отметил, что власти Британской Колумбии уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.