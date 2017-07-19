Европейские индексы снизились - 18-07-17

МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.25% и составил 12430.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.09% и составил 5173.27 пункта, британский FTSE снизился на 0.19% и составил 7390.22 пункта, российский MICEX снизился на 0.58% и составил 1947.71 пункта, а RTSI снизился на 0.26% и составил 1037.42 пункта.