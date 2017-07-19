В Аргентине семь человек погибли от холода

Семь человек стали жертвами небывалых холодов, обрушившихся на значительную часть Аргентины, сообщает во вторник портал Diario 26.



По данным СМИ, два человека погибли во вторник от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес. Обе жертвы мороза были престарелыми людьми. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Еще пять человек умерли не от переохлаждения, но от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами, в городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба.

Сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта — отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов.