Премьер Ирака призвал турецкие войска покинуть страну

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул и призвал турецкие войска отступить и покинуть страну, передает иракский курдский телеканал Rudaw.



Премьер Ирака на прошлой неделе официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Премьер-министр Ирака призвал турецкие войска отступить и покинуть Ирак, заявил, что битва за Мосул завершена", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ. Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета.