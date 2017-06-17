Предстоящие на 19 июля мероприятия
21:00, Июль 18, 2017
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09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 21:47 Состоялось заседание Объединенной коллегии МВД России и Полиции Республики Армения
- 21:17 Необратимость укрепления государственности Арцаха и его институтов вызывает нервную реакцию Баку: МИД НКР
- 21:00 Предстоящие на 19 июля мероприятия
- 20:26 Фестиваль армянской толмы на тбилисском Мейдане
- 19:38 Президент Армении принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов
- 19:33 Президент Сирии назначил нового посла в Армении
- 19:26 Президент Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика
- 19:18 Министр обороны Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 19:02 ЕЭК предлагает России не распространять запрет использования национальных водительских прав на граждан государств-членов ЕАЭС
- 18:58 Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 18:06 Варшам Боранян завоевал бронзовую медаль на международном турнире
- 18:03 Велосипедист Эдгар Степанян начал с 10-го места
- 17:59 Покупка российского оружия Турцией не решает серьезных задач с военной точки зрения: тюрколог
- 17:55 Глава МИД ОАЭ считает Армению благоприятной страной для туризма
- 17:49 Предстоящие на 19 июля мероприятия
- 17:46 В текущем году в Азербайджане уже выявлены 1697 фактов незаконного оборота наркотиков
- 17:44 ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
- 17:42 Миша представит Армению на международном конкурсе песни «Детское Евровидение 2017»
- 16:53 В швейцарских Альпах нашли тела супругов, пропавших без вести 75 лет назад
- 16:49 Глава ЕП призвал власти Польши не отступать от норм правового государства
- 16:38 Давай обсудим – если ты не трус: Кылычдароглу пригласил Эрдогана на теледебаты
- 16:24 Мэр Тарон Маргарян поздравил Жоржа Кепенекяна с избранием на должность мэра Лиона
- 16:20 В ближайшие 3 дня дорога Степанцминда-Ларс по 2 часа в день будет закрыта
- 16:08 В Армении из предусмотренных по 66 программам 500 млн уже сделано инвестиций на 220 млн долларов
- 15:42 В Иране приняли законопроект о противодействии "американскому терроризму"
- 15:36 Наши прыгуны в воду показали беспрецедентный результат: Грачья Чандирян
- 15:27 Новое сотрудничество для раннего выявления и лечения наследственных заболеваний крови
- 15:25 В древнейшем некрополе Калавана идут археологические раскопки
- 15:20 Президент Армении провел совещание по вопросам повестки армяно-индийского экономического сотрудничества
- 15:15 Еще одна ценная рукопись пополнила коллекцию Матенадарана
- 14:55 В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
- 14:51 Самолет, летевший из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку: скончалась женшина с плохим самочувствием
- 14:30 Украина и Грузия договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере
- 14:25 На территории республики ожидается высокий тепловой фон - 38...39 градусов
- 14:23 В Донецке провозгласили государство Малороссия
19:48, 13.07.2017
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15:13, 11.07.2017
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14:55, 11.07.2017
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17:27, 12.07.2017
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14:29, 12.07.2017
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