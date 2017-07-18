Фестиваль армянской толмы на тбилисском Мейдане

Тбилиси был празднично настроен. Несколько дней подряд все средства массовой информации приглашали общественность на традиционный фестиваль-конкурс армянской толмы. Как сообщили Арменпресс в Грузинской епархии ААЦ, мероприятие состоялось по инициативе Союза армянских женщин Грузии «Шушаник», при содействии резиденции Епархии ААЦ в Грузии, центра «Айартун» и индивидуальных доноров, 16 июля 2017 года, во дворе Кафедрального собора Сурб Геворг.

Армянская кухня в своем разнообразии – это национальное культурное достояние. В Тбилиси уже сложилась добрая традиция представлять и популяризировать на фестивале армянские блюда – вкусную и здоровую пищу. На этот раз была представлена толма.

С каждым годом рамки фестиваля расширяются. Количество участников достигло 40 человек, а количество кастрюль было более 50. Помимо членов Союза «Шушаник», в фестивале принимали участие творческие кружки центра «Айартун», члены Союза церквелюбивых женщин при храме Сурб Геворг, Центр им. Св. Григора Нарекаци в Рустави, армянская школа № 104, газета «Врастан» (Грузия), ансамбль «Ванк», передовые рестораны города. Каждый участник представил не меньше трех разновидностей толмы с разной задумкой и оформлением.

Площадь была наполнена весельем, более тысячи человек собрались в церковном дворе. Пришли местные, гости из разных городов Армении и Грузии, туристы, чтобы отведать и оценить вкусовые качества толмы.

Красивое мероприятие почтили своим присутствием депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе, член Сакребуло от Исани-Самгорского района г. Тбилиси, Илья Джишкариани, первый секретарь посольства РА в Грузии, Артур Саркисян, редактор газеты «Врастан» (Грузия) Ван Байбуртян.

Мероприятие открыл директор отдела культуры Епархии ААЦ в Грузии Левон Чидилян.

Предводитель Епархии ААЦ в Грузии, Его Преосвященство Епископ Вазген Мирзаханян преподал свое благословение и выразил добрые пожелания. Предводитель Епархии оценил организацию конкурса-фестиваля, как средство популяризации армянской культуры и национальных традиций, а проведение фестиваля в этом старом многонациональном районе, во дворе церкви СурбГеворг, назвал проявлением христианской любви и добра.

Гости в своих выступлениях подчеркнули то обстоятельство, что уже ставший традиционным в армянской общине Грузии фестиваль объединяет всех вокруг этого красивого национального блюда , и пожелали присутствующим приятного аппетита.

Пока специально приглашенный председатель «Ассоциации кулинаров Армении» Седрак Мамулян вместе с коллегами оценивал представленные разновидности толмы, угощение сопровождалось весёлым концертом, в котором приняли участие творческие кружки центра «Айартун» при Епархии ААЦ в Грузии, танцевальный ансамбль «Ванк», талантливый певец из Армении Айк Мхеян и другие сольные исполнители.

Почетной гостьей фестиваля была заслуженная артистка РА, уроженка Тбилиси Лейла Сарибекян. Известная исполнительница, которая в тот день отмечала свой день рождения, поприветствовала присутствующих неповторимым исполнением патриотических и народных песен, удостоившись бурных аплодисментов.

По решению авторитетного жюри, в номинациях «Вкус», «Оформление» и «Задумка» победили член Союза «Шушаник» Лейла Давтян, член Союза церквелюбивых женщин при церкви Сурб Геворг Аида Утмазян, ООО «Комфорт», а «Абсолютным победителем» был назван ресторан «Маис». Победителям вручили подарки от фирмы ARAY. По заявлению председателя «Ассоциации кулинаров Армении», с целью сохранения и развития нематериальных национальных ценностей, и популяризации толмы в частности, было принято решение о том, что ежегодно в мае в Диаспоре будут отмечать фестиваль толмы.

Прохладительными напитками праздник снабдила фирма «VIVA» магазина «Армения», а хлебом (армянским лавашом) , напитками и другими необходимыми предметами – фирма «Бебос лаваши», свой вклад внес художник Тенгиз Микоянц.

Союз армянских женщин Грузии «Шушаник» благодарит всех благодетелей и доноров за оказанную помощь и поддержку в организации фестиваля.