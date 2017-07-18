Продолжается официальный визит возглавляемой председателем НС Армении делегации в РФ

Продолжается официальный визит возглавляемой председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном делегации в РФ. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, 17 июля делегацию, в составе которой депутаты НС А.Ашотян, В.Багдасарян, А.Гегамян, Э.Нагдалян, Н.Пашинян, А.Рустамян, В.Энфиаджян, приняла Председатель Совета Федерации ФС РФ В.Матвиенко.

Приветствуя гостей, председатель СФ подчеркнула, что Совет высоко ценит уровень развития отношений с Арменией, поддерживаемый главами двух стран политический диалог. По словам г-жи Матвиенко, частые встречи президентов двух государств позволяют решать конкретные задачи, в итоге тесного сотрудничества Армении и РФ разрабатываются также новые принципы парламентского взаимодействия.

“Армения была и останется надежным стратегическим партнером России, с которой мы налаживаем прочное сотрудничество. В этом аспекте Россия является надежным партнером Армении”, - подчеркнула В.Матвиенко.

Председатель СФ выделила необходимость сохранения существующего уровня взаимодействия парламентариев Армении и РФ на международных площадках.

Председатель НС А.Баблоян высоко оценил традиционно теплые и дружественные связи России и Армении. Глава парламента подчеркнул, что Армении и РФ отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и за эти годы обе страны достигли качественно нового уровня союзнического сотрудничества.

“В этом плане хотел бы подчеркнуть, что при нашем активном участии в евразийском интеграционном процессе расширяется сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах”, - констатировал А.Баблоян.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся межпарламентских договоров, межгосударственных и межправительственных соглашений, а также межпарламентского сотрудничества.