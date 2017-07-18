Президент Армении принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Армении Серж Саргсян принял 18 июля министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян отметил, что Армения высоко ценит динамично развивающиеся отношения с ОАЭ и считает визит министра важным шагом для укрепления отношений.

Президент подчеркнул, что Армения высоко ценит взаимное партнерство двух дружественных стран, и с удовлетворением отметил, что двусторонние межгосударственные связи развиваются и укрепляются по нарастающей. Он с теплотой вспомнил свой визит в ОАЭ весной 2017 года, который придал качественно новый импульс двусторонним отношениям. Президент выразил надежду на то, что визит министра ОАЭ в Армению обогатит повестку дня сотрудничества Армения-ОАЭ новым содержанием.

В свою очередь глава МИД ОАЭ поблагодарил президента за теплые пожелания и передал ему теплые приветствия и пожелания руководства своей страны. Министр выразил уверенность в том, что отношения между Арменией и ОАЭ будут развиваться дальше, поскольку существует политическая воля руководства двух стран и твердая база для развития этих отношений.

Министр поблагодарил президента Саргсяна за отмену визового режима для граждан ОАЭ, который, по его словам, стал важным и важным шагом для обеих стран. Он отметил, что обеим сторонам необходимо провести значительные работы для полного использования существующего потенциала в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства и других сферах, и он готов приложить совместные усилия со своим Армянским коллегой на этом пути.

На встрече были затронуты также региональные вопросы и угрозы, а также мирный процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.