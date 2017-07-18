Президент Сирии назначил нового посла в Армении

Президент Сирии Башар Асад принял новоназначенных послов Сирии в Армении, Южной Африке и на Кубе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Sana, Мохаммад Ахмад Хадж Ибрагим назначен послом Сирии в Армении.

После церемонии приведения к присяге президент Асад принял послов отдельно, дал соответствующие задания и пожелал успехов в их будущей деятельности.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.