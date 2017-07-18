Министр обороны Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 18 июля принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, на встрече было обсуждено текущее состояние работ по урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта, напряженная ситуация на линии соприкосновения в начале месяца и возможные средства ослабления напряженности.