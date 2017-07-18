Премьер-министр Армении и глава МИД ОАЭ обсудили перспективы развития армяно- эмиратского сотрудничества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 18 июля принял делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллахом Бин Зайедом Бин Султаном аль Нахаяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении, по словам премьер-министра, армяно-эмиратские отношения являются одним из лучших примеров взаимодействия между Арменией и арабскими странами, и высокий уровень политического диалога Армения-ОАЭ создает благоприятные основы для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.

Глава правительства подчеркнул, что в последний период двусторонние отношения вышли на более практический этап развития, подчеркнув важность договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в марте 2017 года в Абу-Даби инвестиционного форума, отмены правительством Армении въездных виз для граждан ОАЭ, в результате чего в Армении зафиксирован существенный рост туристов из ОАЭ.

Отметив, что правительство осуществляет последовательные шаги в направлении улучшения бизнес-среды в Армении и привлечения иностранных инвестиций, премьер-министр предложил рассмотреть возможности реализации совместных программ в различных областях. В контексте развития сотрудничества Карен Карапетян приветствовал проведение выставки «Dubai Expo-2020», в которой примет участие и Армения.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметил, что его страна придает важное значение постоянному и успешному развитию сотрудничества с Арменией и поблагодарил за отмену въездных виз для граждан ОАЭ. По его словам, есть большой потенциал и возможности увеличения роста, зафиксированного в сфере туризма, и нужно последовательно работать в этом направлении. Шейх Абдаллах Бин Зайед Бин Султан аль Нахаян счел также перспективным осуществление совместных программ в сфере сельского хозяйства.

На встрече собеседники обсудили вопросы развития и углубления сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.