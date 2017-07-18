ЕЭК предлагает России не распространять запрет использования национальных водительских прав на граждан государств-членов ЕАЭС

С 1 июня 2017 года в России заработала новая редакция закона «О безопасности дорожного движения»: компаниям запрещено нанимать граждан с иностранными правами для управления автобусами, такси, грузовиками, коммунальной техникой — им нужно сдавать экзамены и получать российские водительские удостоверения. Госдума, в свою очередь, 14 июля приняла закон, освобождающий от обязанностей сдавать экзамены белорусов и киргизов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Коммерсантъ», уже обсуждается вопрос об исключении запрета для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.

Председатель совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов в свою очередь заявил о существовании «договоренности отрегулировать этот вопрос отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Евразийского экономического союза и идее общего рынка труда».

По его словам, будет продолжена работа по разработке соглашения, которое определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений. Кроме того, совет ЕЭК уже предлагает просить РФ внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение запрета на граждан государств-членов ЕАЭС (туда входит Россия, Киргизия, Молдавия, Армения, Казахстан, Белоруссия). Такая норма, сообщили в совете ЕЭК, уже действует в Казахстане: 14 июля вступил в силу закон Республики Казахстан, согласно которой запрет на вождение автомобиля с иностранными правами не распространяется на граждан государств—членов ЕАЭС.