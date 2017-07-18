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Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ


Министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян 18 июля принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Были также затронуты участившиеся в последнее время случаи нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских вооруженных сил. 

В этом контексте Карен Мирзоян подчеркнул необходимость осуществления действенных шагов по обеспечению стабильности на линии соприкосновения, в частности, незамедлительной реализации достигнутых   16 мая 2016г. в Вене и 20 июня 2016г. в Санкт-Петербурге договоренностей по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и   внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.



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