Варшам Боранян завоевал бронзовую медаль на международном турнире

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Варшам Боранян на днях принял участие в международном турнире в Испании. Боранян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 71 кг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, этот турнир был подготовительным этапом к чемпионату мира, в котором из армянских борцов участвовал только Варшам Боранян.

Он из-за травмы пропустил международный турнир в Тбилиси.