Велосипедист Эдгар Степанян начал с 10-го места
В португальском городе Анадия проходит чемпионат Европы по велотреку до 23 лет.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, сегодня в гонке преследования на 4 км Эдгар Степанян занял 10-е место.
Армянский велосипедист завтра будет соревноваться в скрэтче.
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