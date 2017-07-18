Велосипедист Эдгар Степанян начал с 10-го места

В португальском городе Анадия проходит чемпионат Европы по велотреку до 23 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, сегодня в гонке преследования на 4 км Эдгар Степанян занял 10-е место.

Армянский велосипедист завтра будет соревноваться в скрэтче.