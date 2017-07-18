Покупка российского оружия Турцией не решает серьезных задач с военной точки зрения: тюрколог

Турция пытается показать своим западным партнерам, что она не одинока. В беседе с Арменпресс сказал тюрколог Левон Овсепян, комментируя продолжающиеся переговоры о продаже Россией Турции зенитной ракетной системы C 400 «Триумф», которые находятся на стадии завершения.

Левон Овсепян отметил, что, рассматривая этот вопрос, в первую очередь необходимо отделить военные и политические компоненты.

«Я думаю, сколько бы они ни говорили, что сделка находится на завершающей стадии, для этого все еще потребуется определенное время, так как есть проблемы, и между сторонами нет окончательного соглашения. Возможно, Россия продаст эти системы, но для Турции это не решает серьезных задач с военной точки зрения », - сказал он, добавив, что Турция является членом НАТО, где действует единая интегрированная система противовоздушной обороны. В этом смысле существует вопрос интеграции в техническом плане, и очевидно, что ракетные системы будут действовать отдельно от системы НАТО.

По мнению эксперта, гораздо больше внимания следует уделять политическому компоненту, поскольку с военной точки зрения эта сделка не сможет обеспечить надежность воздушного пространства Турции.

«С политической точки зрения это выгодно для Турции, но с военной - могут возникнуть определенные проблемы, поскольку сегодня компонент противовоздушной обороны Турции является одной из слабых сторон страны. При этом Турция пытается показать, что, тем не менее, такая сделка с Россией возможна, и это, безусловно, повлияет на российско-турецкие отношения, и, на мой взгляд, также создаст определенную атмосферу доверия», - сказал он.