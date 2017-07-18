Глава МИД ОАЭ считает Армению благоприятной страной для туризма

18-го июля состоялась встреча Эдварда Налбандяна с прибывшим с официальным визитом в Армению министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, встреча стартовала в формате тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что визит коллеги проходит спустя лишь несколько месяцев после визита Президента Республики в Эмираты и удачного проведения армяно-эмиратского бизнес форума, что предоставляет возможность обсудить ход выполнения достигнутых в ходе визита договоренностей.

Министры с удовлетворением отметили, что между двумя странами сформированы теплые дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах, подчеркнув, что свой вклад в это дело вносит также малочисленная, но активная армянская община Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств Республики Армения и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили широкий круг вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества: расширение договорно-правовой базы, углубление торгово-экономических связей, поощрение инвестиций и ряд других вопросов. Собеседники были едины во мнении, что взаимные визиты на высоком уровне и наличие дипломатических представительств в столицах обеих стран способствуют укреплению взаимодействия, чему, по убеждению министра Налбандяна, будет способствовать также и учрежденное недавно в Дубае генеральное консульство Армении.

Министры Налбандян и Аль Нахайян отметили важность проведения периодических консультаций между министерствами иностранных дел по вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что Армения является благоприятной страной для туризма, и в последнее время зарегистрирован значительный рост числа туристов из Эмиратов.

В ходе встречи министры обменялись мнениями вокруг ряда актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян представил последние развития на Аравийском полуострове и подходы Эмиратов в этом отношении.

Эдвард Налбандян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью продвижения вперед процесса урегулирования карабахской проблемы, подчеркнув, что страны-сопредседатели, выступая от имени международного сообщества, постоянно подчеркивают, что процессу мирного урегулирования карабахской проблемы путем переговоров альтернативы нет, и что конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в частности, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равноправия и права народов на самоопределение.

Перед встречей министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов посетил Цицернакаберд и почтил память жертв Геноцида армян.