В текущем году в Азербайджане уже выявлены 1697 фактов незаконного оборота наркотиков

B первом полугодии 2017 г. правоохранительными органами Азербайджана были выявлены 1697 фактов незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в 470 случаях наркотики были приобретены с целью сбыта, 1094- без такой цели. Из незаконного оборота были изъяты 730 кг. 723,566 гр. различных видов наркотиков. Эти статистические данные приводятся в отчете рабочей группы госкомиссии против незаконного оборота наркотических средств за первое полугодие 2017 г.

Bсего привлечены к ответственности 1309 человек, в том числе трое в возрасте до 18 лет, 112 - 18-25 лет, 181- 26-29 лет, 1013 - свыше - 30 лет.

Из привлеченных к ответственности лиц 1289 - мужчины, 20 - женщины.

B отчетный период с 432 га были собраны в форме зеленой массы и уничтожены 111 тонн 420 кг. 868,99 гр. (307 тыс. 356 штук) растений содержащих наркотические вещества.