ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии: есть жертвы среди мирного населения. Как информирует Арменпрес, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство SANA.

ВВС возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор, среди мирного населения есть жертвы



По его данным, бомбардировке подвергся населенный пункт Эль-Кишкия к востоку от Дейр-эз-Зора. Точное число погибших и пострадавших пока не приводится.





