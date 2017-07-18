Миша представит Армению на международном конкурсе песни «Детское Евровидение 2017»

Миша (Михаил Григорян) представит Армению на международном конкурсе песни «Детское Евровидение 2017». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Общественного телевидения Армении.

Миша представлял Армению на конкурсе «Детская Новая Волна 2016», заняв второе место. Он является выпускником музыкальной группы «Голоса Арцаха» и завоевал людей своей песней «Маленький Карабах».

Творческая команда Общественного телевидения подтвердила кандидатуру 9-летнего Миши. Конкурсная песня и видео будут представлены в начале осени.

Сейчас Миша учится в Степанакерте в школе N3 имени А. Грибоедова. Он начал свою музыкальную карьеру, когда ему было всего 4 года, в День независимости Республики Арцах. Именно тогда он встретил своего будущего продюсера, основателя и режиссера «Голоса Арцаха» Лирu Кочарян. Миша усовершенствовал свои музыкальные навыки во время своего сотрудничества с упомянутой группой. Там он учился у старших и профессиональных певцов, выступал на различных концертах и мероприятиях во Франции, Швейцарии, России, Грузии и Бельгии.

Он выступал во время гала-концерта «Аврора», спев колыбельную «Приди, мой соловей» с другими артистами.