Глава ЕП призвал власти Польши не отступать от норм правового государства

Председатель Европарламента Антонио Таяни направил во вторник письмо президенту Польши Анджею Дуде, в котором призвал власти страны не отступать от норм правового государства и фундаментальных ценностей Евросоюза.

Новое законодательство Польши "вызывает серьезную обеспокоенность у Европарламента, поскольку может противоречить фундаментальным договорам ЕС, ослабить независимость и непредвзятость судебной системы Польши и подорвать разделение властей в стране", говорится в тексте послания, размещенном на странице Таяни в Twitter.

В субботу сенат Польши принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальномсудебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции". Польская оппозиция считает данные поправки "покушением на демократию". Оппозиционные политики призывали к вмешательству в сложившуюся ситуацию Еврокомиссию.