Давай обсудим – если ты не трус: Кылычдароглу пригласил Эрдогана на теледебаты
Лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу пригласил президента Эрдогана на теледебаты по теме попытки военного переворота 15-го июля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.
«Я кидаю открытый вызов. Если у тебя есть храброс, если ты не трус, не вандал - давай обсудим 15-е июля в любой выбранной тобой телестудии»,- сказал лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу.Он подчеркнул, что власти страны стремятся ограничить деятельность оппозиции.
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