Давай обсудим – если ты не трус: Кылычдароглу пригласил Эрдогана на теледебаты

Лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу пригласил президента Эрдогана на теледебаты по теме попытки военного переворота 15-го июля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

«Я кидаю открытый вызов. Если у тебя есть храброс, если ты не трус, не вандал - давай обсудим 15-е июля в любой выбранной тобой телестудии»,- сказал лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Он подчеркнул, что власти страны стремятся ограничить деятельность оппозиции.