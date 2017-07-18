Мэр Тарон Маргарян поздравил Жоржа Кепенекяна с избранием на должность мэра Лиона

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание Жоржу Кепенекяну по случаю избрания мэром города Лион (Франция), являющимся городом-партнером Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В послании, в частности, отмечено: «Мой многоуважаемый коллега, от имени жителей Еревана и лично от своего имени поздравляю Вас с избранием на должность мэра Лиона и желаю успехов в Вашей ответственной работе на благо жителей Лиона. За последние годы мэрии двух городов совместно реализовали многочисленные программы, и я высоко ценю Вашу роль в углублении связей с городом Лион. Подтвердив свою готовность в деле укрепления и расширения дружественных и деловых связей, приглашаю в удобное для Вас время посетить Ереван, где Вас всегда ждут».