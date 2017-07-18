Парламент Ирана большинством голосов принял законопроект о противодействии "американскому терроризму" на Ближнем Востоке, передает гостелевидение страны.

За документ проголосовали 212 членов парламента.

"Это голосование доказывает решимость иранского народа в борьбе с американскими действиями. Американская администрация должна четко осознавать наш посыл, что любое действие против Исламской Республики будет яростно отражено народом и парламентом", — заявил после голосования спикер парламента Али Лариджани.

Этот шаг стал ответом на решение сената США от 15 июня: тогда конгрессмены абсолютным большинством голосов приняли законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал решение сената явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Тегеран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.