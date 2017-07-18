Наши прыгуны в воду показали беспрецедентный результат: Грачья Чандирян

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки представители Армении Владимир Арутюнян и Лев Саргсян стали 9-ми.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, главный тренер сборной Грачья Чандирян в беседе с пресс-службой НОКА заявил, что ребята достигли подобного результата за очень короткое время тренировок.

"Можно сказать, что это – беспрецедентный результат. Ребята достигли таких показателей всего за пять дней совместных тренировок.

Парой Владимира Арутюняна является его брат – Азат Арутюнян. К сожалению, Азат из-за травмы пропускает чемпионат мира. Ребята несколько прыжков выполнили отлично, несколько – не очень. Могли даже быть на несколько позиций выше. Но я доволен таким результатом, достигнутым за столь короткое время", - сказал Грачья Чандирян.

Тренер сообщил, что в истории независимой Армении наша страна впервые выступает в финале соревнований по синхронным прыжкам.