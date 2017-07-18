В древнейшем некрополе Калавана идут археологические раскопки

В селе Калаван Гегагркуникского района Армении на территории древнейшего некрополя, датируемого 2-1-м тысячелетиями до н.э., 3-го июля начались археологические раскопки, которые продлятся до начала августа. Как сообщил «Арменпресс» начальник областного отделения ГПОН «Историко-культурные заповедники» Армении Гор Гаспарян, впервые раскопки на этом месте были проведены в 2004 году, совместной армяно-французской экспедицией, которая завершила свою работу в 2008 году с интересными результатами. Спустя 10 лет, раскопки были возобновлены армяно-немецкой экспедицией, в которой с армянской стороны принимают участие сотрудники Института археологии и этнографии НАНА под руководством н.с. Бориса Гаспаряна, с немецкой стороны принимают участие сотрудники НИИ Монрепо Германии, под руководством н.с. Ариэля Малински-Булера. «Становище Калаван-2 представляет собой памятник 40000-летней давносыи, площадью около 2 гектаров, в древности эта местность изобиловала животным миром, особенно, бизонами. Тогда местность не была покрыта лесами, а бизоны – обитатели открытых ландшафтов. Среди находок множество останков крупного рогатого скота, особенно, бизонов, много каменных орудий и оружия. Думаю, последние раскопки выявят новые факты из истории древней Армении, которые изменят многие представления, а Калаван станет центром археокогического туризма, чему уже положено начало»,- сказал начальник областного отделения ГПОН «Историко-культурные заповедники» Армении Гор Гаспарян.

Хосров Хлгатян